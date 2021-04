Menschenschmuggel an US-Grenze : Schlepper lassen kleine Mädchen von vier Meter hoher Grenzmauer fallen

Menschenschmuggler haben von Mexiko aus zwei Mädchen (3 und 5) über den Grenzzaun gehoben und auf US-Boden fallen lassen. Danach liessen sie die Kinder allein zurück.

Zwei kleine Mädchen aus Ecuador sind von Unbekannten über die vier Meter hohe Grenzmauer in die USA gehoben und fallengelassen worden. Danach warfen sie ihnen einen Rucksack hinterher und verschwanden in der Dunkelheit. Wie die US-Grenzschutzbehörde CBP am Mittwoch (Ortszeit) mitteilte, handelte es sich um Kinder im Alter von drei und fünf Jahren, die schutzlos zurückgelassen wurden. Der Vorfall ereignete sich demnach mitten in der Nacht an der Grenze zwischen Mexiko und den USA und wurde von einem Grenzschützer mit Hilfe einer Nachtsicht-Kamera beobachtet.