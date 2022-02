Erfolgreicher Polizeieinsatz in Österreich : Schlepper transportieren Migranten in «Horrorkisten»

In einer Box an der Unterseite eines LKW wurden Migranten aus der Türkei entdeckt. Sie waren sechs Stunden so gereist. Viele waren unterkühlt und bewusstlos, als die österreichische Polizei sie kurz vor Wien fand.