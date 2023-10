Schleuser in Trimmis GR gestoppt

Vier türkische Männer wurden am späten Samstagabend auf der Nordspur der Autobahn A13 in Richtung Landquart GR von einer Patrouille der Stadtpolizei Chur und der Kantonspolizei Graubünden gestoppt. Die Männer fuhren einen in Österreich zugelassenen PW, schreibt die Kapo GR. Bei der darauf folgenden Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass zwei der Männer, im Alter von 37 und 38 Jahren, mit Wohnsitz in Österreich, beabsichtigten, die anderen beiden in die Schweiz zu schleusen. Diese beiden Männer im Alter von 26 und 27 Jahren, konnten keine gültigen Schweizer Visa vorweisen.