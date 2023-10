Schlieren ZH: 25-Jähriger wird von achtköpfiger Gruppe zusammengeschlagen

In der Nacht auf Samstag hat eine Gruppe einen 25-Jährigen beim Bahnhofplatz in Schlieren niedergeschlagen.

Am Samstagmorgen, kurz nach 2.15 Uhr, befand sich ein 25-jähriger Schweizer auf dem Bahnhofplatz in Schlieren, als er von zwei Personen angesprochen wurde. Es kam zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf weitere Personen hinzukamen, teilt die Kantonspolizei Zürich am Sonntag mit.