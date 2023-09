Schlieren: Müllabfuhr leert getrennte Abfälle wieder zusammen

In einer Liegenschaft in Schlieren werden am Abfallsammeltag Kompost, Kehricht und Karton zusammen anstatt getrennt entsorgt. 20min/New-Scout

Trennabfall zusammenleeren – darum gehts: News-Scout M. beobachtete, wie am Sammeltag die Inhalte des Karton-, Kehricht- und Kompostcontainers von der Müllabfuhr zusammengeleert wurden.

Die Gemeinde sagte ihr, dass sie dies im Auftrag der Verwaltung mache, da der Müll nicht richtig getrennt würde und eine Nachsortierung mit höheren Kosten verbunden wäre.

Die Verwaltung, Schaeppi Grundstücke, beteuert, eine solche Weisung nie gegeben zu haben.

Das ist passiert

News-Scout M. ist empört: Die in Schlieren wohnhafte 42-Jährige beobachtete kürzlich, wie die Müllabfuhr die Inhalte der Kehricht-, Karton- und Kompost-Container zusammenleerte und so abtransportierte. «Wofür bitte gebe ich mir dann Mühe, den Abfall zu trennen?», sagt M. genervt. Sie sei zwar kein «Klimafreak», dennoch sei es «unsinnig».

Die Mieterin wandte sich per Mail an die Gemeinde und verlangte eine Erklärung. In der Antwort, die 20 Minuten vorliegt, heisst es, dass es zu viele Fehl-Einwürfe im Kompost- und Kartoncontainer gegeben habe. Die Hauswartung der Immobilie – in diesem Fall handelt es sich um ein Grundstück von Schaeppi Grundstücke – müsse diese in der Regel aussortieren. Da dieser Aufwand jedoch mit höheren Kosten verbunden sei, habe die Müllabfuhr den Auftrag bekommen, den getrennten Abfall beim Abtransport wieder zusammenzuleeren. Diese Vorgehensweise würde auch andere Liegenschaften von Schaeppi Grundstücke in Schlieren betreffen.

1 / 3 Vor der Liegenschaft stehen Abfalleimer, auf denen ausdrücklich steht, was darin entsorgt werden darf. 20min/News-Scout Landet Kehricht im Karton-Container, kann sich der Karton dadurch so stark verschmutzen, dass er nicht mehr sauber getrennt werden kann. 20min/News-Scout Auf dem Video ist zu sehen, wie der Inhalt des Kompost-Containers mit jenem des Kehricht-Containers zusammengeleert wird. 20min/News-Scout

Das sagt die Verwaltung

Auf Anfrage reagiert die Immobilienfirma Schaeppi Grundstücke erstaunt: «Wir bewirtschaften diverse Liegenschaften in Schlieren und wir haben für keine davon eine solche Weisung gegeben», sagt Peter Defuns, Leiter Bewirtschaftung Zürich. Deshalb verstehe er auch den Ärger der Mieterin: «Es ist tatsächlich nicht zielführend, Container für die Abfalltrennung bereitzustellen und dann deren Inhalte trotzdem zusammenzuleeren.»

Üblicherweise interveniere die Gemeinde, wenn im Grüngutabfall zu viele Fremdstoffe deponiert würden. «Ist dies der Fall, schreiben wir die Mietparteien an und fordern sie auf, die Abfälle korrekt zu trennen.» In der Regel würde sich das Problem dadurch lösen. Von der Gemeinde habe die Verwaltung allerdings nie etwas bezüglich falscher Abfalltrennung an besagter Liegenschaft noch bei anderen Liegenschaften in Schlieren gehört.

«In seltenen Fällen wird die Aufforderung ignoriert, worauf wir die Grüngutcontainer abschliessen oder entfernen», sagt Defuns und ergänzt: «Der Hauswart wurde beauftragt, die Container zu kontrollieren. Bisher haben wir von ihm keine Rückmeldung erhalten.»

Das sagt die Gemeinde

Die Gemeinde Schlieren könne sich aus Datenschutzgründen nicht zu einzelnen Liegenschaften äussern, heisst es auf Anfrage von 20 Minuten. Generell werde nicht korrekt bereitgestelltes Abfuhrgut stehen gelassen. «Stellen die Mitarbeitenden diesen Umstand an einem Ort neu fest, wird die Eigentümerschaft mit einem gut sichtbaren gelben Zettel an der Liegenschaft darüber informiert», schreibt die Gemeinde.

Weiter heisst es – anders als im anfangs erwähnten Mail –, dass der Hauskehricht an keiner Adresse in Schlieren mit separat gesammelten Stoffen zusammengelegt werde. Es gäbe aber eine Ausnahme: Lande zu viel Kehricht im Kartoncontainer, könne der dadurch verunreinigte Karton nicht mehr sauber getrennt werden. Der Inhalt des Kartoncontainers werde aus diesem Grund dann am Sammeltag für den Hauskehricht zusammen mit dem Kehricht entsorgt.