Australien: Streit zwischen Veganer und Fleischesser eskaliert

Vor einigen Tagen griff Sarah also zu Stift und Papier und schrieb Kylie und ihrer Familie eine «wichtige Nachricht» und warnte noch: «Nehmt dies ernst!». Das Schreiben beginnt mit dem Satz: «Liebe Nachbarn, könnt ihr bitte euer Fenster schliessen, wenn ihr am Kochen seid? Meine Familie ist vegan, vom Geruch des Fleisches, das ihr kocht, wird uns übel, und es regt uns auf.»

Die Meinungen sind gespalten

Die fassungslose Kylie teilte den Brief auf Facebook – kurz danach hatte sie Dutzende User und Userinnen auf ihrer Seite. Eine Person ist der Meinung, dass jeder das Recht habe, in seiner Küche das zu kochen, was er wolle. Die Luft gehöre Sarah nicht, meint der User. Ein weiterer Nutzer fügt hinzu: «Nur weil sie sich dafür entschieden haben, vegan zu leben, ist das nicht dein Problem.» Ein User fragt sich, was als Nächstes kommt: «Mäht euren Rasen nicht, denn das ist unser Essen», kommentiert er ironisch.

Kylie darf in ihrer Küche kochen, was und wie sie will. Kylie sollte aus Höflichkeit ihre Fenster schliessen, wenn sie Fleisch kocht. Sarah sollte mehr Verständnis zeigen und ihre Fenster schliessen. Eine von beiden muss ausziehen.

Einige Nutzer haben jedoch etwas Mitleid mit der Veganerin: «Ein bisschen Höflichkeit kann viel bewirken, es ist ja nicht so, als würden sie dich bitten, ihr Auto zu waschen oder ihr Haus zu putzen», schreibt ein Nutzer. Eine Person findet Kylies Strategie, den Brief zu veröffentlichen, voll daneben. «Es wäre schön, wenn man seine Nachbarn respektieren und nicht öffentlich versuchen würde, sie für ihre ethischen Grundsätze zu beschämen.»

So sieht das auch Sarah, die in einem zweiten Brief nun droht, den Konflikt ebenfalls auf Social Media auszutragen. Ausserdem beklagt sie sich, dass die fleischessenden Nachbarn am Wochenende eine Grillparty «mit einem Haufen Leuten» in ihrem Garten machten. «Du wusstest, das würde meine Familie betrüben.» Sie bitte Kylie nun darum, nicht mehr zu grillieren und betont einmal mehr: «Und halte dieses Fenster beim Kochen geschlossen». Dieser Brief ist laut Sarah, die «letzte Warnung».