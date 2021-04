Roll deine Matte aus und mach dich bereit für dein tägliches Home Workout! 20 Minuten und Activ Fitness machen dich zu Hause fit, auch wenn die Gyms geschlossen haben. Wochentags gibts zwei Videos: Um 12 Uhr und um 18:30 Uhr. Und am Wochenende trainieren die Coaches von Activ Fitness jeweils um 10 Uhr mit dir.

Darum gehts in diesem Workout

Dieses Bodytoning formt und definiert den Körper gezielt und fordert ihn so richtig heraus! Schliesst euren Dienstag also mit viel Energie, Kraft und einem schweisstreibenden Ganzkörpertraining ab:

In diesem Workout werden Beine, Rumpf und Arme trainiert und die Silhouette optimiert.