«Keine Gefahr für Bevölkerung»: «Schliessen Sie Fenster und Türen» – Polizei warnt wegen Gestank

Am Mittwochvormittag kam es im Bereich Schweizerhalle zu einem Vorfall, der zu einer starken Geruchsbelästigung führte. Dies wurde via Alertswiss kommuniziert.

Für die Bevölkerung und Umwelt bestehe keine Gefahr, so Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft auf Anfrage der «Basler Zeitung». Der stinkende Stoff sei bei einer Firma in Muttenz zwischen Rheinfelderstrasse und Rheinufer ausgetreten. Es handle sich wohl um einen Kühlstoff, Mercaptan, der «in sehr geringer Menge» ausgetreten sei. Sobald dieser Stoff an die freie Luft gelange, entwickle er einen starken, üblen Geruch, um ein Leck zu signalisieren, so Gaugler.