Waltenschwil (AG): «Schliessen sie Fenster und Türen» – Riesige Rauchsäule über Recyclinghof

Am Dienstag ist es in Waltenschwil zu einer starken Rauchentwicklung gekommen.

Mehrere News-Scouts sendeten am Dienstagnachmittag Fotos und Videos, die eine dunkle Rauchsäule in Waltenschwil zeigten. Wie die «Aargauer Zeitung» am frühen Dienstagabend schrieb, entstand die Rauchsäule aufgrund eines Brandes auf einem Recyclinghof.



Um circa 17.30 Uhr informierte die App Alertswiss ebenfalls über den Brand und den daraus entstandenen Rauch. Via Push-Mitteilung warnte die App die Anwohnenden, Fenster und Türen zu schliessen und auch Klimaanlagen und Lüftungen auszuschalten.