Neue Corona-Fälle gemeldet

Schliesst jetzt ein Club nach dem anderen?

Gleich mehrere Zürcher Clubs teilten am Mittwoch mit, dass sie den Betrieb vorübergehend einstellen werden.

Nach dem ersten Superspreader-Event im Zürcher Club Flamingo, wo es bei einer Party am 21. Juni zu mehreren Ansteckungen kam und danach 300 Personen in Quarantäne mussten, werden immer mehr Corona-Fälle in Clubs und Bars, unter anderem in Spreitenbach AG und Olten SO, registriert.