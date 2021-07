Schluss für KKW Beauty - Schliesst Kim Kardashian ihr Unternehmen wegen Kanye?

Von den Kardashians kann man halten, was man will – geht es ums Business, macht ihnen so schnell niemand etwas vor. Nachdem Kylie zeitweise als jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt Schlagzeilen machte, schaffte es Kim in diesem Jahr ebenfalls in die Forbes-Liste der Superreichen. Den Erfolg verdankt sie unter anderem ihrem Beauty-Unternehmen KKW Beauty. Jetzt hat der Reality-TV-Star via Instagram angekündigt, das Business ab dem 1. August zeitweise zu schliessen. Vorher gibt es einen grossen Sale, aktuell mit 20% auf fast alle Produkte.