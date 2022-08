Super League: Lindner verhindert nächsten Luzerner Treffer mit Riesen-Reflex

Es scheint zu kriseln beim FCL. In der Tabelle mit fünf Punkten aus vier Spielen zwar auf Platz sieben und damit im Mittelfeld. Nach zwei Unentschieden gab es den ersten Saisonsieg. Doch der Auftritt vor zwei Wochen in St. Gallen war beängstigend.

Die Zentralschweizer gingen in St. Gallen regelrecht unter. Sowohl vorne als auch hinten hapert es bei den Luzernern. Von Beginn weg gerieten die Zentralschweizer unter Druck und kassierten früh den ersten Gegentreffer. Luzern litt und musste hart einstecken. Beloko musste noch vor der Pause verletzt raus. Auch in der zweiten Hälfte hatten die Luzerner keinen Stich. Bezeichnend für den schwachen Auftritt: Campo musste nur wenig nach seiner Einwechslung auch schon wieder raus. Dabei gab es auf der Luzerner Bank gar Zoff mit seinem Assistenztrainer. Erst nach dem dritten Gegentreffer gelang dem FCL eine Reaktion. Nach einer starken Kombination verkürzte Chader auf 1:3. Doch mehr schaffte Luzern nicht. St. Gallen machte mit dem vierten Treffer den Deckel drauf.

Für viel Wirbel sorgte nach dem Spiel auch Luzern-Goalie Marius Müller mit seinen ehrlichen und scharfen Worten – auch gegen seine Teamkollegen. Die Luzerner scheinen also grosse Probleme zu haben. Es fehlt nicht nur an spielerischer Qualität, auch der Wille scheint zu fehlen. Für die Zentralschweizer bleibt zu hoffen, dass sie ihre Schwierigkeiten in der Pause haben angehen können und wieder das tapfere Gesicht zeigen können, mit dem sie sich letzte Saison noch in der Super League gehalten haben. Welches Gesicht zeigen die Zentralschweizer heute gegen Sion? Mit einem Sieg können die Luzerner in die obere Tabellenhälfte vorstossen.