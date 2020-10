Appell an Bundesräte«Schliessung der Fitnesscenter wäre für viele der Todesstoss»

Beim Verband der Schweizer Sportstudios macht sich Panik breit. In einem offenen Brief an den Bundesrat sagt er, warum eine erneute Schliessung wegen Corona fatal wäre.

«Schliessung der Fitnesscenter wäre für viele der Todesstoss»

Darum gehts Am Mittwoch beschliesst der Bund neue Massnahmen gegen das Coronavirus.

Möglich ist es, dass dann schweizweit die Fitnesscenter schliessen müssen.

In einem offenen Brief an den Bundesrat warnt der Verband der Sportstudios vor einem solchen Schritt.

Laut Verband-Vizepräsident Roland Steiner wäre eine eine erneute Schliessung für viele Studios das Ende.

Die Fitnesscenter in der Schweiz haben Angst vor dem kommenden Mittwoch. Dann will der Bundesrat über verschärftere Massnahmen gegen das Coronavirus beraten. Möglich ist, dass unter anderem eine landesweite Schliessung von Fitnesscentern beschlossen wird. Schon jetzt ist das in gewissen Kantonen wie Jura, Bern, Neuenburg oder Wallis der Fall.

Für den Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenter-Verband (SFGV) wäre eine Schliessung «ein fataler» Fehler. Das schreiben die Verantwortlichen in einem offenen Brief an den Bundesrat und die Kantone. Die professionell geführten Fitnesscenter seien keine Spassbetriebe. «Im Gegenteil, sie leisten einen wichtigen Beitrag zur Volksgesundheit», schreibt der Verband.

«Wir sind keine Hotspots»

Unterschrieben hat den Brief neben SFGV-Präsident Claude Ammand auch Vize Roland Steiner. Gegenüber 20 Minuten schlägt er Alarm: «Eine Schliessung wäre für viele Center der Todesstoss», sagt er. Die Branche laufe bereits am Anschlag – auch ohne Schliessungen. Viele Kunden hätten Angst und gingen schon jetzt nicht mehr trainieren oder verzichteten auf eine Verlängerung ihres Abos. «Wir leiden enorm», so Steiner.

Mit dem Brief hofft Steiner vor allem auf eines: «Dass der Bund sieht, dass die Fitnesscenter keine Hotspots sind und zur Verbreitung des Virus nicht beitragen.» Eine Schliessung der Studios würde die Falschen treffen, so der Vize.

Der Brief wurde laut Steiner an alle sieben Bundesräte geschickt. Bis jetzt habe man aber keine Antwort erhalten. Es sei schwierig, direkt an den Bundesrat zu gelangen. «Wir sind halt nicht die Pharmabranche.»

«Wichtige Quelle zur Stärkung des Immunsystems»

Im Schreiben betont der Verband das eigene Schutzkonzept, das man nach Vorgaben des Bundesamts für Gesundheit (BAG) und mit dem ehemaligen BAG-Mann Daniel Koch erstellt habe. Dass das Trainieren sicher sei, zeige ein aktueller Test des Konsumentenmagazins «Gesundheitstipp» bei 16 Centern: In keinem habe man Viren gefunden.

Zudem argumentiert der SFGV, dass das Kraft- und Ausdauertraining im Center für viele Menschen eine

«wichtige Quelle zur Stärkung des Immunsystems» sei. «Eigentlich müssten alle Menschen in der

Schweiz dazu animiert werden, ihre Muskeln zu aktivieren und zu trainieren und damit ihr Immunsystem zu stärken», heisst es weiter.

Daher würden die Gesundheits- und Fitnesscenter eine wichtige volkswirtschaftliche Aufgabe im Bereich der Gesundheitsförderung erfüllen. Die Branche erziele einen Umsatz von 1,2 Milliarden und beschäftigt 40’000 Mitarbeitende.