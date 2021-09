Rückenschmerzen, Schlafstörungen, Depressionen - Schliessung von Gyms hinterliess psychische und physische Schäden

So fehlte ihnen die Motivation, das Coaching oder die sozialen Kontakte.

Aber auch eine Verschlechterung der psychischen Gesundheit durch den Trainingsstopp sei gemeldet worden: So gaben 80 Prozent der befragten Personen an, sie litten während der Schliessung der Gyms unter Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und Motivationsverlust, Konzentrationsschwäche, Depressionen oder gestiegener Aggressivität. 45 Prozent der Teilnehmenden gab an, nach dem Shutdown – infolge Beschwerden, die sie durch ihr Training im Griff hatten – einen Arzt oder eine Therapeutin aufgesucht zu haben. Ein Drittel der Befragten musste aufgrund der auftretenden Beschwerden durch den Trainingsstopp wieder Medikamente, etwa blutdrucksenkende Mittel, einnehmen.