Bar in Basel

«Schliessung war das letzte Mittel»

Die Caffé Bar Bücheli musste auf Weisung des Gesundheitsdepartements Basel-Stadt schliessen. Mildere Interventionen hätten nicht zum Ziel geführt, so die Behörde. Die Barbetreiber sehen sich als Sündenbock.

Die Steinenvorstadt stand vergangenen Mittwoch unter Beobachtung: Nachdem dort am letzten Wochenende zu viele Menschen dicht an dicht gefeiert hatten und die Basler Ausgehmeile in die nationalen Schlagzeilen geriet, gab es am Donnerstag von Seiten der Ordnungshüter zunächst gute Noten. Im Nachhinein wurde jedoch bekannt, dass eine Bar dennoch den Bogen überspannte: Die Bücheli-Bar wurde vom Gesundheitsdepartement Basel-Stadt per Verordnung bis auf Weiteres geschlossen.