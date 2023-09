Schlimme Nachricht: ZSC-Legende Morgan Samuelsson (55) ist tot

Morgan Samuelsson wurde bei den ZSC Lions zur Legende, als er beim Schweizer Meistertitel 2001 das entscheidende Tor in der Verlängerung von Finalspiel 7 gegen Lugano erzielte. Der Schwede war im Jahr 2000 zum HC Thurgau gewechselt, eine Saison später wechselte er zu den Lions.

Das Herz hörte auf zu schlagen

Im Eishockey wurde Samuelsson in seiner schwedischen Heimat gross, spielte bei diversen Spitzenvereinen. Den ersten Schritt ins Ausland wagte er nach Deutschland zu den Kölner Haien. Vor seinem Weg in die Schweiz spielte er auch noch in Österreich.