Kitzbühel: Schlimme Stürze überschatten die Abfahrten 

Cyprien Sarrazin stürzte in Kitzbühel heftig.

Die Abfahrten in Kitzbühel sind vorbei.

Seit 11.57 Uhr am Samstagmittag ist klar: Unser Ski-Superstar Beat Feuz ist nun ein Sport-Rentner. Im letzten Rennen seiner Karriere verpasste er als 16. klar einen Top-Rang. Das störte den 35-Jährigen aber überhaupt nicht. Gegenüber SRF gab er zu, dass die letzten zwei, drei Wochen anstrengend und aufregend gewesen seien. «Doch ich bin gesund und kann es jetzt geniessen. Die Anspannung muss ich jetzt nicht mehr erleben und bin froh darüber.»

Die Kitzbühel-Rennen gaben aber nicht nur wegen des Abschieds des Schweizers zu reden. So kam es auch zu mehreren schlimmen Stürzen. Insgesamt gab es in den beiden Abfahrten acht Ausfälle. Schlimm traf es beispielsweise den Norweger Henrik Röa (27) am Freitag.