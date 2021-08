Heftige Brände in Südeuropa - «Schlimmste Hitzewelle seit 1987»

In den Urlaubsregionen entlang der türkischen Mittelmeerküste hat starker Wind die um sich greifenden Waldbrände angeheizt. Ein Feuer in Mazikoy in der Region Mugla flammte am Montag laut Medienberichten wieder auf, nachdem die Einsatzkräfte es mehrere Stunden zuvor geschafft hatten, die Flammen einzudämmen.