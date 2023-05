Bayern-Beben: Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic müssen gehen

Last-Minute-Meisterschaft trotz schlechten Vorzeichen: Bayern München feiert den 11. Titel in Folge. Doch die Schlagzeilen nach dem Gewinn dominierten die Entlassungen in der Chefetage.

Mit diesem Tor schoss Musiala die Bayern zur Meisterschaft kurz vor Schluss. ARD

Darum gehts In der 89. Minute feierte Bayer München am Samstag den Meistertitel dank des Tores von Musiala.

Noch während des Spiels wurde aber bekannt, dass es in der Chefetage der Münchner zu einem Beben kommt.

Die Entlassung der Bayern-Bosse überschattet nun die grossen Titel-Emotionen.

Bayern siegt in der 89. Minute, BVB patzt mit einem 2:2 gegen Mainz – es war ein historischer Bundesligafinal am Samstagnachmittag und am Ende jubelte der Rekordmeister Bayern München. Zum elften Mal in Folge. Doch obwohl das Team rund um Nati-Goalie Yann Sommer ausgelassen jubelte, brennt beim frischgebackenen Meister der Baum. Noch während des Spiels vermeldeten die «Bild» und «Kicker», dass es trotz Meisterschaft zum grossen Vorstandbeben kommt. Sportvorstand Hasan Salihamidzic weg, Vorstandchef Oliver Kahn weg. Letzterer durfte nicht mal mehr zum entscheidenden Spiel ins Stadion: «Leider kann ich heute nicht bei euch sein, weil es mir vom Club untersagt wurde», so Kahn in den sozialen Medien. Aus Clubkreisen hiess es zuerst, dass er wegen einer Grippe fehlen würde.

Gegenüber Sky machte er noch deutlich, was er von der Bayern-Entscheidung hält, ihn von der Meisterfeier auszuschliessen: «Es war der schlimmste Tag meines Lebens, es mir zu nehmen, mit den Jungs zu feiern.» Statt der gemeinsamen Feier verkündete Bayern-Präsident Herbert Hainer nach dem Titelgewinn das Ende der Bayern-Bosse gegenüber dem Team. Salihamidzic sagte in den Kölner Katakomben, dass er gerne weitergemacht hätte und bedankte sich vor allem bei der Mannschaft für die gemeinsame Reise mit sechs Meistertiteln und einem Champions-League-Gewinn: «Es ist emotional keine einfache Situation. Ich wollte mit dieser Mannschaft noch mal die CL gewinnen, denn die ist wirklich richtig gut», so der 46-Jährige.

Trainer Tuchel nach Titelgewinn bedient über «nächstes Thema»

Das Aus der Bosse überrascht nicht, Kahn und Salihamidzic standen seit Wochen in der Kritik. Das Ende von Kahn war gemäss Medienberichten bereits so gut wie beschlossen. Der Zeitpunkt der Trennung sowie der Verkündung überrascht aber umso mehr. Um keine Unruhe in den Saisonendspurt zu bringen, wurde eine Aufsichtsratssitzung auf kommende Woche verschoben. Am Freitag kam es allerdings zu einer ausserordentlichen Aufsichtsratssitzung, wo der Abgang der beiden Bosse beschlossen wurde – später wurde der Vorstand sowie der Trainer informiert.

Ist der Bayern-Umbruch gerechtfertigt? Ja, die beiden konnten nicht mehr überzeugen. Nein, gleich beide zu entlassen ist zu heftig. Mir egal. Ich freue mich über die täglichen Schlagzeilen des FC Hollywood.

Bayern-Trainer Thomas Tuchel war wenig begeistert über das Thema nach dem Titelgewinn. «Ich weiss es seit gestern. Die beiden waren massgeblich verantwortlich, dass wir gemeinsam auf die Reise gegangen sind. Ich habe meine Co-Trainer überredet, sind mit unseren Familien umgezogen. Deswegen muss ich es jetzt auch erst verarbeiten», sagte Tuchel nach dem 2:1 beim 1. FC Köln. «Statt zu feiern, haben wir jetzt das nächste Thema.»

TV-Experte und Ex-Bayern-Spieler Didi Hamann kritisierte die Entlassung und vor allem der Zeitpunkt bei Sky scharf: «Das ist an Respektlosigkeit nicht zu überbieten.» Er habe «überhaupt kein Verständnis» für den Vorgang, sagte Hamann. «Das ist dem FC Bayern unwürdig. Sie müssen aufpassen, dass sie sich nicht auseinanderdividieren.»

Weiter hielt er einen Rücktritt von Tuchel nicht für unmöglich: «Wenn so mit den Leuten umgegangen wird, musst du dich fragen: Willst du für diesen Verein arbeiten? Ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass er bald nicht mehr Trainer ist – auf eigenen Wunsch.»



Neuer Boss – Comeback von Rummenigge?

Der FC Bayern hat eine sehr unruhige Saison hinter sich, in der mit dem teuersten Kader sportliche Erfolge ausblieben. Zeitpunkt, Abwicklung sowie Kommunikation des vor zwei Monaten vollzogenen Trainerwechsels von Julian Nagelsmann zu Thomas Tuchel sorgten intern und extern für Debatten. Kahn und Salihamidzic gaben kein gutes Bild ab, die sportlichen Leistungen wurden schlechter statt besser.

Wer Salihamidzic nun ersetzen wird, ist noch unklar. Für Kahn übernimmt der bisherige stellvertretende Vorstandsvorsitzende Jan-Christian Dreesen, er eigentlich den Club verlassen wollte am Ende der Saison. Dreesen ist seit 2013 im Bayern-Vorstand, machte zuvor Karriere in der Finanzbranche – war unter anderem Vorstandsvorsitzender der UBS Deutschland. Der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge und Bayern-Legende Karl-Heinz Rummenigge soll laut «Bild» zudem in den Aufsichtsrat zurückkehren und bei der Kaderplanung unterstützen.