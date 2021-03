«Das Konsumationsverbot wurde Mitte Februar, und zwar ausschliesslich für die Schlittelzüge zwischen Bergün und Preda, in Kraft gesetzt und in den Zügen entsprechend plakatiert», sagt Dünser. Diese «Einzelmassnahme» werde am 14. März 2021 aufgehoben, da die Züge dann nicht mehr auf dieser Strecke verkehrten.

Kunden lassen ihrem Ärger freien lauf

Kontrolliert wird die Massnahme allerdings nicht, denn diese Züge verkehren in der Regel unbegleitet. «Die Vorgaben werden akzeptiert, wobei auch die soziale Kontrolle hilft. Bei Missachtung macht unser Personal darauf aufmerksam», so Mediensprecherin Dünser.

Verbot sei verhältnismässig

Für SBB kein Thema

Die SBB hält dabei weniger von einem Konsumationsverbot. Die Bundesbahnen versuchen, mittels einer Sensibilisierungskampagne lange Esspausen in den Zügen zu verhindern. Diese sei mit dem Bundesamt für Gesundheit abgestimmt, erklärt Mediensprecher Martin Meier. Insgesamt werde die Maskenpflicht aber gut eingehalten. «Wir halten uns dabei an die Erläuterungen der Covid-Verordnung. Die Maske kann in den öffentlichen Verkehrsmitteln also für eine kurzzeitige Konsumation abgenommen werden», sagt Meier.