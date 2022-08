Pfäfers SG: Schlucht-Drama – Gemeinde will Problembäume schon am Montag fällen

Rechts von der Strasse befindet sich eine fast senkrecht in die Höhe ragende Felswand.

Auf der Badstrasse in Pfäfers SG geschah am Sonntag ein tödlicher Unfall.

In der Taminaschlucht bei Bad Ragaz kam es am Sonntagmittag zu einem tödlichen Unfall.

Bei einem tragischen Unfall bei der Taminaschlucht in Pfäfers SG kamen am Sonntag eine Frau und ihr sechsjähriger Sohn ums Leben. Wie die Kantonspolizei St. Gallen mitteilte, wurden die beiden von einem herunterfallenden Baumstamm getroffen.

Der Gemeindepräsident Axel Zimmermann ist zutiefst betroffen: «Was heute in der Taminaschlucht passierte, ist unvorstellbar. Dass der Baum an einem schönen Tag wie diesem auf die Gruppe von Wanderern fiel, ist ein sehr tragischer Zufall.»

Die Strasse und der Wanderweg seien bis Montagabend gesperrt. «Gefährlich ist die Badstrasse eigentlich immer: Sie hat sehr steile Hänge, Felsen und Wald. In der rauen Natur kann sich leider immer etwas lösen», so Zimmermann. Vor allem im Winter komme das oft vor. Deshalb sei die Taminaschlucht dann gesperrt.

Gefahren können nicht vollständig beseitigt werden

Dennoch will die Gemeinde nach dem tödlichen Unfall tätig werden: «Morgen kommen Höhenarbeiter, die den Weg gezielt kontrollieren und bei Bedarf sofort aktiv werden. Dabei werden sie – nebst den üblichen Kontrollen – Problembäume ausfindig machen und präventiv fällen.»

«Die Natur hat auf schreckliche Art und Weise zugeschlagen»

Einen Unfall dieser Art habe es auf der Strecke noch nie gegeben. «Gemäss Personen vor Ort ist so was noch nie passiert.» Die Strasse werde wöchentlich dreimal kontrolliert. «Steine oder Geröll, das hinunterfällt, wird dann weggeräumt», so Krüsi.