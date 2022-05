Obergerlafingen SO: Schlug der Feuerteufel wieder zu? Schreinerei und Lagerhalle brennen ab

Am frühen Sonntagmorgen kam es an der Hauptstrasse in Obergerlafingen SO zu zwei Grossbränden.

Die unheimliche Brandserie im Solothurner Bezirk Wasseramt geht weiter. Nachdem es einige Nächte eher ruhig geblieben war, brannte es an diesem Wochenende gleich mehrmals. In der Nacht auf Sonntag traf die Feuerwehr in Obergerlafingen SO zwei Brände an: bei einer Schreinerei sowie bei einer Lager- und Bereitschaftshalle. Beide Gebäude wurden, wie die Kantonspolizei Solothurn am Sonntag in einer Mitteilung schreibt, komplett zerstört.