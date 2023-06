Fluchthorn: Darum verursacht der Permafrost Bergstürze

Im österreichischen Bundesland Tirol haben sich am Sonntag im Silvrettagebirge riesige Gesteinsmassen gelöst. Dabei wurde der rund 3400 Meter hohe Südgipfel des Fluchthorns teilweise weggerissen. 20min/Melchior Kall

Darum gehts Am Sonntag kam erneut eine Meldung zu einem Bergsturz – diesmal in Tirol.

Riesige Gesteinsmassen inklusive des Gipfels des Fluchthorns wurden weggerissen.

Das ist bereits das zweite Gebirge innerhalb weniger Wochen.

Laut Flavio Anselmetti, Geologe an der Uni Bern, ist hier der geschmolzene Permafrost schuld.

In den letzten Wochen häufen sich die Meldungen massiver Bergstürze in der Schweiz, seit Sonntag auch an der Grenze zum österreichischen Bundesland Tirol. Der Alpengipfel des Fluchthorns stürzte samt Gipfelkreuz in die Tiefe und verkleinerte diesen um rund 100 Meter. Das Phänomen in Tirol wird aber nicht durch instabile Hänge erklärt, laut Experten ist nämlich das Klima schuld.

Fluchthorn-Bergsturz: Das ist die Ursache

Bereits am Samstag hätten sich laut der örtlichen Bergrettung in Tirol riesige Gesteinsmassen gelöst, die mit grossem Lärm herunterstürzten. Erst danach musste der Gipfel darunter leiden. Der Auslöser des Bergunglücks sei die Klimaerwärmung, die den Permafrost zum Schmelzen bringt: «Das geschmolzene Eis produziert Wasser im Untergrund, was zu einer Verminderung der Stabilität führt», so Flavio Anselmetti, Geologe am Institut für Geologie an der Uni Bern.

Der Permafrost existiert in den Alpen nur in Zonen oberhalb von ca. 2500 Metern. So würden Messungen schon lange zeigen, dass dort die Temperaturen in den letzten Jahren markant gestiegen sind. «Die vom Schmelzwasser ausgelöste Instabilität auf so hohen Zonen kann zu Kettenreaktionen führen, die sich bis unten im Tal auswirken», so Anselmetti, «Beim Fluchthorn hat sich durch das freigesetzte Wasser ein zwei Kilometer langer Murgang gebildet. Dieser Gesteinsbrei floss bis unten ins Tal, welches eigentlich nicht direkt vom Bergsturz betroffen ist.»

1 / 2 Auch das Kreuz vom Fluchthorn wurde mit runter gerissen. CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86079465 Durch Permafrost kann das geschmolzene Wasser eine Gesteinslawine auslösen, die bis nach unten rollen kann. Christoph Nänni, Tiefbauamt GR

Eine Gruppe von Bergrettern vor Ort hat dieses Naturereignis live mitbekommen, nach dem Felssturz bildete sich nämlich so ein schlammiger Sturzbach im Tal, schreibt die Agentur DPA. Auch Gebhard Mair, österreichischer Politiker der Grünen, postete auf Social Media ein Video des Geschehens. Die Polizei konnte bisher, auch nahe der Schweizer Grenze, innerhalb der zwei Kilometer langen Geröll-Lawine keine Hinweise zu Opfern oder Verletzten finden.

So sieht die Zukunft der Alpen aus

In vielen instabilen Gebieten der Alpen auf über 2500 Meter wird der Permafrost als Hauptursache identifiziert. Hohe Sommertemperaturen, geringe Schneemassen und sogar Saharastaub haben einen Einfluss auf die Permafrost-Bergböden. Solche Fälle werden sich mit dem Klimawandel in naher Zukunft daher noch häufen und fordern in den Alpen Massnahmen.

«Beim Fluchthorn ging dieser Murgang direkt an einem Berghaus vorbei. Solche Kettenreaktionen bedrohen Infrastrukturen in hohen Gebieten, welche nah an der Grenze des Permafrostes liegen», sagt Anselmetti. Der Geologe betont auch, dass sich Skigebiete und Alpenvereine in Zukunft mehr und mehr für solche Instabilitäten durch den Permafrost wappnen müssen. Denn die Temperaturen steigen weiterhin.

Was haben die Gletscher damit zu tun?

Brienz – Darum ist nicht nur das Klima schuld

In Brienz hingegen war die Ursache anders zu erklären: Laut Geologen gibt es dort keinen Permafrost, der auftauen könnten. «Wir gehen von mehreren möglichen Szenarien aus. Am Wahrscheinlichsten ist, dass kleine bis mittlere Felsstürze die ganze Steinmasse in Bewegung brachten», so Geologe Stefan Schneider vor Ort im Interview. Dem stimmt auch Anselmetti zu: Bergstürze seien ein natürlicher Prozess, der bei uns auch weiterhin durch Erosionen, Flüsse, Bäche oder anderen Gegebenheiten ganz ohne Klimaeinfluss entstehen.

