Nach Xhakas Ansteckung und Alba-Absage - «Schluss mit der Hetze gegen Albaner» – fordert die Junge SVP

Die Junge SVP will neu die «Diskriminierung von Albanern» bekämpfen. Das schreibt JSVP-Präsident David Trachsel in einer heute verschickten Medienmitteilung: «Nach den Jungen müssen jetzt auch Ausländer und insbesondere Albaner eine abstruse Hetze über sich ergehen lassen.» Er verurteile das, so Trachsel. «Die Schuld für all unsere Probleme trägt weder das Alba-Festival noch eine Hochzeit in Serbien.»