Verordnung : Schluss mit Gas aus Russland – Bundesrat verlangt Notreserve

Der Bundesrat will darum erneut eine Reserve anlegen.

Im nächsten Winter droht erneut ein Gasengpass in der Schweiz.

Der Bundesrat verpflichtet die Gasbranche, auch für den kommenden Winter eine Reserve anzulegen, das schreibt der Bund in einer Medienmitteilung am Mittwoch. Der Bundesrat habe am 1. Februar eine entsprechende Grundlage geschaffen. Er geht davon aus, dass 2023/24 auf dem europäischen Markt voraussichtlich kein russsisches Gas mehr verfügbar sein wird.