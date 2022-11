Ellen Pompeo gibt ihr Aus bei «Grey's Anatomy» bekannt

19 Staffeln lang spielte sie die Hauptrolle der Meredith Grey in der Ärzte-Serie.

Grund für den Abschied sei eine neue Hauptrolle in einer Mini-Serie.

Sie wird in der Serie weiterhin als Produzentin tätig sein.

Schon seit Sommer war klar, dass die Schauspielerin in ihrer Rolle der Meredith Grey weniger oft zu sehen sein wird.

Ellen Pompeo (53) verabschiedet sich auf Instagram von ihrer Rolle als Meredith Grey in «Grey’s Anatomy».

Mit einer emotionalen Nachricht wendet sich Schauspielerin Ellen Pompeo auf Instagram an ihre Fans. Nach 19 Staffeln tritt die 53-Jährige, welche die Rolle der Meredith Grey in der Kultserie «Grey’s Anatomy» spielt, kürzer. «Ich bin auf ewig dankbar für die Liebe und Unterstützung, die ihr mir, Meredith Grey und der Show 19 Staffeln lang gezeigt habt. Nichts davon wäre ohne die besten Fans der Welt möglich gewesen», schreibt sie unter einem Foto.

Grund für ihr Serienende soll eine neue Hauptrolle in einer anderen Serie sein. In dieser soll es um die wahre Geschichte der kleinwüchsigen Ukrainerin Natalia Grace gehen, welche ihre amerikanischen Adoptiveltern wegen Vernachlässigung anzeigte. Die Adoptiveltern behaupteten jedoch, dass die Kleinwüchsigkeit vorgespielt und Grace eine Soziopathin sei. Der Fall landete vor Gericht.

Abschied ist nicht überraschend

Tatsächlich kommt die Nachricht ihres Abgangs nicht überraschend. Vor wenigen Monaten gab sie bekannt, dass sie in der aktuellen 19. Staffel nur in acht von insgesamt 22 Episoden zu sehen sein werde. Denselben schleichenden Abschied nahm damals Ex-Co-Star Patrick Dempsey (56). Auch er war vor seinem Serientod nur noch sporadisch in seiner Rolle als McDreamy zu sehen .