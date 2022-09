Krankenkassen: Schluss mit Telefonterror – diese Versicherer verzichten auf nervige Werbung

Das Parlament will nun die rechtliche Grundlage für die 2021 in Kraft gesetzte Branchenvereinbarung schaffen.

Das Phänomen dürfte wohl oder übel jedem vertraut sein – ein Anruf von einer unbekannten Handy- oder Festnetznummer, mit dem die kontaktierte Person dazu bewogen werden soll, zur Krankenkasse XY zu wechseln . Seit Jahren versuchen die Verbände der Krankenversicherer, den Telefonterror der Krankenkassenmakler zu beenden und dubiose Vermittler aus dem Verkehr zu ziehen. Im Januar 2021 wurde die Branchenvereinbarung der Krankenkassen in Kraft gesetzt, nun will das eidgenössische Parlament die erforderliche Rechtsgrundlage schaffen, um die Vereinbarung als rechtsverbindlich zu erklären.

Krankenkassen nutzen regelmässig Schlupflöcher

«Allerdings scheint die Versuchung, mit dubiosen Callcentern und Vermittlern auf Kundenfang zu gehen, für einige Kassen so verlockend zu sein, dass diese die Schlupflöcher der Branchenvereinbarungen immer wieder ausnutzen», so Schneuwly. Dies habe für Kundinnen und Kunden gleich zwei negativen Auswirkungen: Einerseits würden so mit Prämiengeldern finanzierte Aufsichtskommissionen auf den Plan gerufen, die Kassen würden aber auch auf den Kanälen, die nicht von Provisionsobergrenzen betroffen sind, mehr Geld für Kundenwerbung ausgeben, wie Comparis in seiner Mitteilung schreibt.