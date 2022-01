Aus Sicherheitsgründen – Schluss mit Whatsapp – in der Schweizer Armee wird Threema Pflicht

Threema gibt keine Daten an die Werbebranche weiter und unterliegt dem Cloud-Act-Gesetz der USA nicht.

Aus Sicherheitsgründen ist die Nutzung von Kurznachrichten-Apps wie Whatsapp, Telegram oder Signal in der Schweizer Armee verboten.

In der Schweizer Armee soll niemand mehr Whatsapp für dienstliche Kommunikation benutzen.

Die Schweizer Armee hat ihren Angehörigen verboten, künftig Whatsapp für dienstliche Anweisungen zu benutzen. Neu sollen sich a lle – vom Fahrer über die Kader bis zum Soldaten – ausschliesslich über die kostenpflichtige Messenger-App Threema austauschen . Der Befehl an Kommandanten und Stabschefs kam Ende Dezember via Mail . Das Schreiben liegt dem « Tages-Anzeiger » vor.

G leich mehrere Gründe führten zu diesem Entscheid – d er wichtigste: die Sicherheit bei den ausgetauschten Daten. Während Apps wie Whatsapp oder auch Telegram und Signal sich mit dem Verkauf von Daten an die Werbebranche finanzieren, nimmt Threema ausschliesslich über die App-Verkäufe ihr e Gewinn e ein. Die App kostet vier Franken.

Threema unterliegt nicht dem Cloud-Act-Gesetz der USA

Ausserdem unterstehe Threema nicht dem Cloud-Act-Gesetz wie US-Firmen, erklärt Armeesprecher Daniel Reist. Der Cloud Act verpflichtet US-Techfirmen, den Behörden in den USA auch dann Zugriff auf gespeicherte Daten zu gewährleisten, wenn die Speicherung auss e rhalb des Landes e rfolgt. Whatsapp gehört dem US-Konzern Meta, früher Facebook. Anders bei Threema: Der Schweizer Instant-Messaging-Dienst hat seinen Sitz in Pfäffikon SZ.

Als weiteren Grund nennt Reist die Tatsache, dass sich Threema anonym nutzen lässt, personenbezogene Daten werden nicht angezeigt. Die App sei zudem konform mit der europäischen Datenschutz-Grundverordnung und unterliege der schweizerischen Rechtsprechung, so Armeesprecher Reist.

Für «interne» wie auch für «vertrauliche» Infos

Dazu ein weiterer Punkt: Eine der beliebtesten Funktionen bei Whatsapp – die Bildung von Gruppen – wurde bei der Armee rege genutzt. 100’000 Wehrpflichtige erhalten dienstliche Infos über den privaten Service von Whatsapp. «Der Zugführer teilt seinen Leuten am Vorabend der Übung mit, was sie in den Rucksack packen sollen, ob das Sturmgewehr mitmuss und wo der Treffpunkt ist», sagt ein Kompaniekommandant dem « Tagi » . Damit soll aber jetzt Schluss sein: Dienstliche Informationen sollen nicht mehr auf privaten Kanälen verschickt werden können.