Lausanne – FC Zürich – Gnonto wirbelt weiter – Ceesay verpasst das 2:0

Die Waadtländer stehen mit zwölf Punkten aus 24 Spielen ganz am Ende der Tabelle. In dieser Zeit gelangen ihnen lediglich 20 Treffer, sie kassierten aber deren 51. Lausanne-Sport hat die letzten acht Spiele allesamt verloren. Zuletzt gewonnen haben die Westschweizer in der Super League am 21. November gegen St. Gallen. Das letzte Mal zuhause gewonnen hat Lausanne am 17. Oktober gegen GC. Oft gelingt es den Waadtländern, die Spiele dank erbittertem Verteidigungskampf eng zu gestalten. Der FCZ ist also vorgewarnt.