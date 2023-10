Migros erhält Schmähpreis wegen Hundesnack

1 / 4 Das Produkt Max Pouletbrust kommt aus China und stösst zwischen 103 und 117 g CO2 aus , bevor es in den Napf eines Schweizer Hundes gelangt. Migros «Diese Absurdität» zeichneten 4200 Votierende mit dem Schmähpreis «Teufelsstein» aus. Alpen-Initiative Eine grosse Delegation von Sympathisierenden und Mitarbeitenden der «Alpen-Initiative» hat sich am Dienstagnachmittag vor dem Migros-Hauptsitz in Zürich getroffen, um der Detailhändlerin den Preis für den unsinnigsten Transport 2023 zu überreichen. Alpen-Initiative

Eine grosse Delegation von Sympathisierenden und Mitarbeitenden der «Alpen-Initiative» hat sich am Dienstagnachmittag vor dem Migros-Hauptsitz in Zürich getroffen, um der Detailhändlerin den Preis für den unsinnigsten Transport 2023 zu überreichen, wie der Verein zum Schutz des Alpengebietes mitteilt.



«Jede Packung des Hundesnacks stösst beim Transport über 100 g CO2 aus, bei einem in der Schweiz gezüchteten Huhn würde der CO2-Ausstoss gerade mal acht Gramm betragen. Das ist ein absoluter Transportunsinn», sagte Django Betschart, Geschäftsleiter der Alpen-Initiative, in seiner Rede vor der Übergabe.

Transparenz der Migros wird hervorgehoben

Angesichts des Klimawandels müsse auf unnötige Transporte verzichtet werden, denn «die Durchschnittstemperatur in der Schweiz ist bereits um mehr als zwei Grad Celsius gestiegen», sagt Nara Valsangiacomo, Vorstandsmitglied der Alpen-Initiative.



Die Transparenz der Migros betreffend Herkunft und Transportwege wurde in der Rede positiv hervorgehoben – gerade im Vergleich zu den weiteren Nominierten, namentlich Chicken Nuggets aus Brasilien von Aldi und der Energy Drink Red Bull. Jedoch bedauert die Alpen-Initiative, dass die Migros nicht die ganze Delegation empfangen und den Preis öffentlich entgegennehmen wollte: «Wir hoffen dennoch, dass die Auszeichnung die Migros dazu bewegt, ihre Einkaufsstrategie bei diesem Produkt zu überdenken», fügt Valsangiacomo an.

OVO gewinnt den «Bergkristall»

Den «Bergkristall» für ein Gegenbeispiel, das Transporte vermeidet, erhält das Genfer Unternehmen OVO Logistique Urbaine. Durch die Einrichtung von Mikro-Depots am Rande von Stadtzentren können Cargo-Fahrräder den Transport auf dem letzten Kilometer verringern und die Stadt von Lastwagen befreien.



«LKWs vor der Stadt zu lassen ist notwendig, um die Lärm- und Schadstoffbelastung zu reduzieren und die Lebensqualität in den Stadtzentren zu verbessern», erklärt Isabelle Pasquier-Eichenberger, Vorstandsmitglied der Alpen-Initiative.



Laurent Seydoux gratulierte Olivier Starkenmann, dem Mitbegründer OVO Logistique Urbaine, sowie den weiteren Anwesenden: «OVO leistet einen wichtigen Beitrag ganz im Sinne der Alpen-Initiative: den Güterverkehr auf der Strasse zu reduzieren.» Neben OVO Logistique Urbaine waren noch zwei weitere Kandidierende im Rennen: Fabas, ein Zürcher Unternehmen, welches Lebensmittel aus 100% lokalen pflanzlichen Proteinen anbietet, und das Netzwerk Ocean Responsibility Switzerland, das sich für die Integration der Hochseeschifffahrt in die Klimapolitik einsetzt.