Entgleisungen: Schmalspurbahnen halten Wind nicht stand – brauchts jetzt ein Warnsystem?

Die entgleisten Züge in Büren am Hof und in Lüscherz sind sogenannte Schmalspurbahnen. Normalspurstrecken haben hierzulande einen Schienenabstand von rund 1,4 Metern. Bei den Schmalspurbahnen beträgt dieser nur einen Meter. Das eingesetzte Rollmaterial ist also kleiner und leichter als die gängigen SBB-Züge. In der Schweiz werden europaweit am meisten Schmalspurbahnen betrieben, wie Bahnexperte Cyrill Seifert in seinem Buch «Schmalspurbahnen in der Schweiz» schreibt.