Keine Manieren?

Schmatzende Bella nervt ihre Kuh-Kolleginnen

Matthias Ebner zeigte in einem Facebook-Video seine schmatzende Kuh Bella. Den Grund für das laute Schmatzen kennt er nicht. Er weiss jedoch, dass sich die anderen Kühe daran stören.

Der gebürtige Vorarlberger Matthias Ebner ist Hobbylandwirt und Besitzer einer ganz speziellen Kuh namens Bella. Speziell, weil sie gerne mal vor sich hin schmatzt. Untergebracht ist das Tier in einem Hof in Thalheim an der Thur, gut zehn Kilometer von Frauenfeld entfernt.