Verwirrende Tweets : Schmeisst Tesla-Chef Musk nun seinen Job und wird Influencer?

Nicht zum ersten Mal sorgt Elon Musk mit kryptischen Tweets für Gesprächsstoff. Sein jüngstes Gedankenspiel, Vollzeit-Influencer zu werden, dürfte aber bloss eine weitere Aktion sein, um relevant zu bleiben und der Internet-Fangemeinde zu gefallen.

Only France via AFP/Serge Attal

Am Donnerstag dachte er auf Twitter laut über einen Rücktritt von seinen CEO-Posten und einen Neustart als Vollzeit-Influencer nach.

Nicht zum ersten Mal sorgt Elon Musk mit einem Tweet für Verwirrung, in der Vergangenheit wurde ihm sogar schon vorgeworfen, mit seinen Kurznachrichten Aktienkurse manipulieren zu wollen.

Nun denkt der Tesla-Chef laut darüber nach, seine Chefposten in diversen Unternehmen abzugeben und sich einer Karriere als Influencer zu widmen.

Tesla-Chef Elon Musk hat auf Twitter seinen Rücktritt als Chef des US-Elektroautobauers angedeutet. «Denke darüber nach, meine Jobs zu kündigen und Vollzeit-Influencer zu werden. Was meint ihr?», schrieb Musk am Freitag in einem offenbar scherzhaft gemeinten Tweet. Nur wenige Stunden zuvor hatte Musk Hunderttausende Aktien seines Unternehmens verkauft. Elon Musk, der schon mehrfach mit rätselhaften Tweets für Wirbel gesorgt hat, ist auch Gründer und Chef der Raumfahrtfirma SpaceX.