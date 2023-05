US-Schauspieler: Jeremy Renner joggt nach Unfall wieder

1 / 5 Bei einem Schneepflug-Unfall am 1. Januar zog sich Jeremy Renner schwere Verletzungen zu. Getty Images for Disney Der 52-Jährige wollte seinem Neffen das Leben retten. Dieser war mit seinem Truck im Schnee stecken geblieben. Renner eilte ihm zu Hilfe und geriet dabei unter den Schneepflug. Instagram/ Jeremy Renner Der Schauspieler befand sich lange in kritischem, aber stabilen Zustand. Er soll sich rund 30 Knochen gebrochen haben. Instagram/ Jeremy Renner

Darum gehts Jeremy Renner war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden und wurde dabei lebensgefährlich verletzt.

Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten bei dem Unfall mehr als 30 Knochen und musste mehrmals operiert werden.

Am Freitag zeigte er sich bereits wieder auf dem Laufband beim Joggen.

Am Neujahrstag wurde Jeremy Renner (52) bei einem Schneepflugunfall lebensgefährlich verletzt. Am 11. April gab er dann sein Comeback auf dem roten Teppich, anlässlich der Premiere seiner Dokuserie «Rennervations». Jetzt zeigt er sich erstmals joggend auf einem Laufband.

Dies sei eine neue Bewegung für ihn, sagt der US-Schauspieler in einem Video, das er am Freitag in seiner Instagram-Story postete. Gehen und Joggen würden unterschiedliche Muskelgruppen beanspruchen. Glücklicherweise habe er Titan in seinem gebrochenen Bein, erzählt er mit einem Lachen beim Laufen. Für seinen ersten Jogging-Versuch benutze er ein spezielles Laufband-Gerät, das einen Teil seines Körpergewichts mitträgt und dadurch die Knochen entlastet. «Schmerz ist Fortschritt für mich», schreibt der «Avengers»-Star in einer Textbotschaft zu einem Smiley-Emoji.

Renner brach sich mehr als 30 Knochen

Renner war am Neujahrstag von einem Schneepflug überrollt worden, als er seinem Neffen das Leben retten wollte. Dieser war mit seinem Truck im Schnee stecken geblieben. Renner eilte ihm zu Hilfe und geriet dabei unter den Schneepflug. Per Hubschrauber wurde er in die nahe gelegene Klinik in Reno (Nevada) gebracht, dort musste er mehrmals operiert werden. Der Hollywoodstar brach sich nach eigenen Worten bei dem Unfall mehr als 30 Knochen.

Über seine sozialen Medien informiert Renner seine Fans häufiger über seine Genesungsfortschritte. Anfang Mai postete er ein Video, in dem er zunächst langsam an einem Gehgestell läuft, dann aber zügig ohne fremde Hilfe vorankommt. Mitte April hatte sich der Schauspieler zur Premiere seiner neuen Show «Rennervations» erstmals wieder auf dem roten Teppich gezeigt – mit Gehstock und in Begleitung von Familienangehörigen.

