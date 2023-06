Tamy Glauser: So war die Thailand-Auszeit

Das Model hat in sogenannten Schweige-Retreats ein Leben in absoluter Enthaltsamkeit geführt. Mit 20 Minuten hat Tamy über die Zeit in Südostasien gesprochen.

1 / 7 Tamy Glauser verbrachte vier Monate in Thailand und hat insgesamt 31 Tage davon in verschiedenen Tempeln geschwiegen. 20min/Marco Zangger Dies verschaffte ihr mehr Klarheit. «Wir merken oftmals gar nicht mehr, wie zugemüllt unser Kopf ist», so Tamy. Instagram/tamynation Am Anfang war es aber auch hart. Auf dieser Unterlage schlief Tamy im Kloster und wurde komplett auf Entzug gesetzt. Privat

Darum gehts Tamy Glauser hat in Thailand die eigene Mitte gefunden und sich zum Reiki Master Teacher ausbilden lassen.

Das 38-jährige Model hielt beim Aufenthalt in Schweige-Klöstern strenge Regeln ein.

«Sie nennen es Retreat, aber es war eigentliche ein Boot-Camp», so Glauser.

Tamy Glauser (38) war schon immer naturverbunden und spirituell. Wer dem Instagram-Account «Tamynation» folgt, weiss das. Erst kürzlich kam das Model von seiner viermonatigen Reise durch Thailand zurück. Viel Zeit davon verbrachte Tamy in sogenannten Vipassana-Meditation-Retreats, wo täglich zehn Stunden meditiert und um vier Uhr morgens aufgestanden wird.

Ein wichtiges Element dabei: Es wird ununterbrochen geschwiegen – und zwar zehn Tage lang. Daneben gelten weitere strenge Regeln: kein Sex, keine Zigaretten, kein Alkohol, kein Kaffee. «Es gibt Frühstück und Mittagessen und danach nichts mehr. Man wird komplett auf Entzug gesetzt», erzählt Tamy und zieht an einer Zigarette. Zum Rauchen ist Tamy nach dem Retreat nämlich wieder zurückgekehrt, ebenso zum Kaffee-Trinken. Doch Alkohol meidet das Model seit knapp einem halben Jahr gänzlich. «Ich war körperlich und geistig noch nie so fit.»

Und das, obwohl der Schlaf zunächst alles andere als erholsam war. «Sie nennen es Retreat, aber es ist eigentlich ein Boot Camp». Geschlafen wurde auf einer hölzernen Unterlage, was für den Rücken vor allem am Anfang eine Herausforderung gewesen sei. «Es war krass, einerseits fallen alle Genussmittel plötzlich weg, andererseits hast du richtig körperliche Schmerzen. Mein Körper hat so weh getan am Anfang», so Tamy.

Tamys Pass ging im Kloster verloren

Trotz allem: Es habe sich gelohnt. «Schlussendlich tut es einfach mega gut. Wir merken oftmals gar nicht mehr, wie zugemüllt unser Kopf ist.» Nach so einem Aufenthalt erlebe man dank stetiger Innenschau eine unglaubliche Klarheit. Davon war das non-binäre Model so angetan, dass es sich auf der Insel Koh Phangan für ein zweites 16-tägiges Retreat angemeldet hat.

Einziger Wermutstropfen: Die Klosterleiterin hatte Alzheimer und vergass darum hin und wieder, dass es sich um ein Schweige-Retreat gehandelt hat. Doch auch daraus zieht Tamy ihre Lehre: «Man muss einfach ruhig bleiben, man weiss nie, was einen im Leben erwartet.» Dies gelang sogar, nachdem die Klosterleiterin den Pass des Models verlegte und dieser erst nach einer grossen Suchaktion wiedergefunden werden konnte. «Das halbe Kloster war komplett in Aufruhr, ich war wohl die einzige Person, die cool geblieben ist», so Tamy und lacht.

Tamy Glauser in der Klosterleitung?

Tamy fühlte sich trotz Chaos im Kloster richtig zu Hause, blieb sogar noch länger dort – insgesamt fast zwei Monate – und half bei der Vorbereitung des nächsten Retreats mit. Die Klosterleiterin habe sogar gefragt, ob Tamy nicht ihren Job übernehmen wolle. «Ich fühlte mich sehr geehrt, dachte kurz auch darüber nach, aber es kam dann nicht infrage.»

Dafür entschied sich Tamy für die zweiwöchige Ausbildung zum Reiki Master Teacher. Reiki ist ein esoterisches Therapiekonzept, wobei durch Handauflegen die Energien im Körper umgeleitet werden und somit Wohlbefinden gefördert werden soll. Das Gelernte nahm Tamy mit nach Zürich. «Es gab bis jetzt keinen Tag, an dem ich Reiki nicht angewendet habe, sowohl bei mir selbst, als auch bei anderen Personen und sogar Tieren.»

Tamy will nicht mehr Vollzeit modeln

Zehn Jahre lang war Tamy fulltime in der Modebranche tätig. «Darauf habe ich keine Lust mehr. Ich bin mittlerweile in der glücklichen Position, nur noch Aufträge anzunehmen, die ich wirklich machen möchte». Nebenbei hat das Model verschiedene Kooperationen, brachte eben erst die eigens designte Sonnenbrille auf dem Markt und ist für einige DJ-Gigs gebucht.

Doch ohne Reiki und Yoga gehe es nicht mehr, denn: So wie Tamy jetzt ist, ist Tamy eben wirklich. «Das ist mein wahres Ich! Ich bin einfach nur dankbar und happy mit allem, was ist. Ich fühle mich wie ein Kind, das sich über die kleinsten Dinge freut», erzählt das Model. Die nächste spirituelle Reise steht auch schon an: Es geht im Herbst nach Griechenland für eine «Breathwork»-Ausbildung, wobei der Fokus dem Atem gilt.

