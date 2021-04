Was ist Gendermedizin?

Denn das biologische sowie das soziale Geschlecht haben Auswirkungen auf Prävention, Diagnostik, Verlauf und Therapie von Krankheiten. Doch in der Praxis sowie in der Forschung werden die Unterschiede oft vernachlässigt. Immer mehr Studien zeigen, dass ein Universalkonzept in der Erforschung und Behandlung von Krankheiten nicht mehr sinnvoll ist. In der Schweiz gibt es mittlerweile sogar Studiengänge auf diesem Gebiet: Die Universitäten Bern und Zürich bieten Weiterbildungen in Gendermedizin an.