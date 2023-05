Gericht Berlin: Erste Generation scheitert nach Schmerzgriff

Aufgrund dieser Szenen zog die «Letzte Generation» vor Gericht: ein Beamter hob darin einen Mann bei einem Klimaprotest in Berlin an Kinn und Hals nach oben.

Das Video kursierte in den sozialen Medien und zeigt einen Polizeieinsatz bei einer Demonstration der Klimaaktivisten der «Letzten Generation» in Berlin: Beamte tragen in der Szene einen Aktivisten von der Strasse, wobei sie sogenannte Schmerzgriffe einsetzen. Der Demonstrant schreit infolge der Griffe laut auf. Das Vorgehen der Polizei erfuhr vielerorts Kritik.