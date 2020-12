Mögliche Intrige : Schmiergeld für Begnadigung durch Trump?

Das US-Justizministerium geht dem Verdacht nach, ob präsidiale Begnadigungen möglicherweise aufgrund von Bestechungsgeldern erfolgt sein könnten.

Kurz vor dem Ende der Amtszeit von Donald Trump untersucht die US-Justiz einen Fall, in dem es um den Verdacht geht, ob es zu Begnadigungen durch den Präsidenten aufgrund von Schmiergeld kam. Die Bundesanwälte in Washington sagten am Dienstag, sie hätten Beweise für ein Bestechungsschema erhalten, bei dem jemand «einen erheblichen Beitrag im Austausch für eine Begnadigung oder Strafaufschub durch den Präsidenten leisten würde». Wer potenziell an der möglichen Straftat beteiligt sein könnte, geht aus dem 20-seitigen Gerichtsdokument nicht hervor, das das Bundesgericht in Washington veröffentlichte. Etwa die Hälfte des Dokuments ist geschwärzt. Das Justizministerium erklärte, kein Regierungsbeamter sei oder war Ziel der Untersuchung. Trump schrieb auf Twitter, bei den Ermittlungen handele es sich um «Fake News».