New York : Schmuck im Millionenwert – Pfarrer während Gottesdienst ausgeraubt

Der schwerreiche Pastor einer New Yorker Kirche ist mitten im Gottesdienst von Räubern überfallen und um Schmuck im Wert von mehr als einer Million Dollar (circa 965’000 Franken) erleichtert worden. Als Lamor Miller-Whitehead gerade eine Predigt über Zuversicht trotz schwieriger Umstände hielt, stürmten drei Bewaffnete seine Kirche im Bezirk Brooklyn, wie die Polizei am Montag (Ortszeit) mitteilte. Die Räuber hätten Waffen gezückt und den Geistlichen und dessen Frau Asia K. DosReis-Whitehead aufgefordert, ihr Eigentum herauszurücken.

Der Gottesdienst wurde live im Internet gestreamt. Das Video, das den Raubüberfall zeigte, hat die Kirche inzwischen von ihren Kanälen in den sozialen Medien entfernt. Es zeigt, wie Miller-Whitehead sich plötzlich vor seiner Kanzel bäuchlings auf den Boden legt, als die Verdächtigen den Gottesdienstraum betreten. Kurz darauf taucht im Bild ein Mann mit einer schwarzen Gesichtsmaske auf, der sich dem Pastor nähert und dann dessen Schmuck in seine Tasche stopft.

50’000 Dollar Belohnung für Hinweise zur Täterschaft

In einem Instagram-Video erklärte Miller-Whitehead später, dass die Räuber auch seinen Stehkragen abgerissen hätten, um an seine Kette zu kommen. Sie hätten auch eine Waffe ans Gesicht seiner kleinen Tochter gehalten, während sie den Schmuck seiner Frau entwendet hätten. Die Räuber flüchteten in einem weissen Auto. In der Kirche wurde niemand verletzt. Der Pastor lobte eine Belohnung von 50’000 Dollar für Hinweise zur Ergreifung der Verdächtigen aus.