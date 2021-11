Von Tieren bis zu Rauschgift : Schmuggel-Versuche während Corona

Aufgrund der Reisebeschränkungen weltweit haben die Schmuggler ihre Methoden in diesem Jahr anpassen müssen. Der wohl speziellste Schmuggel-Versuch dürfte sich in Liechtenstein abgespielt haben.

Zwei grosse Fänge machten die Behörden gleich im Februar. Ein holländischer Autofahrer wurde mit 32 Kilogramm Haschisch und Marihuana an der Grenze angehalten. Im selben Monat wurden 37 Kilogramm Marihuana in die Schweiz eingeflogen. Am Flughafen Zürich konnten die Behörden die Pakete aus Südafrika schliesslich sichern. Während der Corona-Pandemie dominiert vor allem der Schmuggel mit gefälschter Kleidung durch den boomenden Online-Handel, sagt der Schweizer Zoll auf Anfrage von 20 Minuten.

Markus Melzl, ein ehemaliger Kriminalkommissar, erläutert die Methoden von Schmugglern. Manchmal wissen die Fahrer nicht einmal von ihrer brisanten Ware, damit sie an der Grenze keine Nervosität zeigen. « Wir haben auch festgestellt, dass Schmuggler mit sehr auffälligen Fahrzeugen an die Grenze kommen. Die Schmuggler werden dann kontrolliert und zur gleichen Zeit fährt jemand anders ganz unauffällig, manchmal ist es auch eine ältere Person, über die Grenze und schlüpft so durch die Masche », berichtet Markus Melzl weiter. Die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) sagt auf Anfrage von 20 Minuten, dass Veränderungen im Schmuggelverhalten festgestellt wurden. Die Behörde hat darauf reagiert, gibt aber aus einsatztaktischen Gründen keine genaueren Informationen frei.

Eine spezielle Szene ereignete sich auch Ende August an der Grenze in Rheinfelden AG. Ein Lieferwagenfahrer wollte sechs lebende Esel in die Schweiz einschleusen, ohne die nötigen Papiere bei sich zu haben. Zuerst wurde der Lenker beim Zoll abgefangen. Als er sein Glück nach nur 20 Minuten ein zweites Mal versuchte, wurde er mit einer Geldstrafe von 1200 Franken belegt und verzeigt. Doch der kurioseste Schmuggelversuch spielte sich wohl im Februar an der liechtensteinischen Grenze ab. Schwer bewaffnet und mit einer Schutzweste am Körper versuchte ein Mann mit dem Auto von Österreich aus über die Grenze zu fahren. Bei einer Fahrzeugkontrolle zeigten sich die Schweizer Behörden verblüfft: Der Mann hatte nämlich ein Arsenal an Waffen bei sich: geladene Pistolen, einen Schlagstock, einen Pfefferspray, Munitionen und zwei Klappmesser.

