Grenzmauer zu Mexiko : Schmuggelten Baufirmen bewaffnete Mexikaner in die USA?

Zwei Whistleblower – ein ehemaliger Hilfssheriff und ein ehemaliger FBI-Agent – beschuldigen zwei Baufirmen, bewaffnete Arbeiter aus Mexiko illegal in die USA gebracht zu haben, damit diese die Baustellen bei der Grenzmauer zu Mexiko bewachen.

Zwei Unternehmen, d ie an der Grenze zu Mexiko mit dem Bau der Mauer beauftragt s i nd , sollen bewaffnete Mexikaner in die USA geschmuggelt haben. Diese sollten für billiges Gel d d ie verschiedenen Baustellen entlang der Mauer bewachen.

Diese Anschuldigung haben zwei Whistleblo wer – ein ehemaliger H ilfs s heriff und ein ehemaliger FBI-Agen t – erhoben, wie aus am Freitag veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht. Sie klagen Sullivan Land Services Co. und Ultimate Concrete of El Paso an, mexikanische Arbeiter angestellt zu haben, was nicht von der US - Regierung geprüft oder genehmigt worden sei.

Zudem hätten die beide Bauunternehmen zu hohe Kosten veranschlagt und falsche Angaben gemacht, wie die «New York Times» schreibt. « Sie benutzten zum Beispiel einen Gabelstapler, aber nur wenige Male am Tag. Aber der Regierung stellten sie Benzin und W artungsarbeiten in Rechnung, als ob die Maschine die ganze Zeit über in Gebrauch gewesen sei » , heisst es in den Akten.

Eigene Schotterstrasse angelegt für schnelleres Passieren

Man sei sogar so weit gegangen, eine Schotterstrasse anzulegen, um die illegalen Grenzübergänge zu beschleunigen. Um das Treiben vor Überwachungskameras zu verbergen, habe man für die Transporte der mexikanischen Arbeiter Firmenwagen benutzt. Offenbar hat ein namentlich nicht genannter Leiter aus dem Armeekorps für Ingenieure die Operation bewilligt.

Unternehmen bestreiten Vorwürfe

Ohnehin zeigt sich, dass d ie von US-Präsident Donald Trump als « undurchdringbar » bezeichnete Mauer an Mexikos Grenze sich als alles andere als das erweist . So sei die Mauer z wischen Oktober 2019 und April 2020 an verschiedenen Stellen 320 Mal durchbrochen worden, wie die « Times » mit Verweis auf Dokumente des US-Grenzschutzes schreibt. Komm e dazu, dass Migranten die Mauer immer wieder überwinden, was jeweils neue Reparaturen nötig mach e – Reparaturen, die laut den zwei Whistleblowern von Arbeitern ohne Genehmigung durchgeführt worden seien.

Die beiden beschuldigten Unternehmen bestreiten die Vorwürfe der beiden Whistleblower, der US-Grenzschutz wollte die Klage nicht kommentieren.

3200 Kilometer lange Grenze zu Mexiko Wie stehts heute um die Mauer? Es war eines seiner grössten Wahlversprechen von 2016: Um die illegale Zuwanderung aus Mexiko einzudämmen, wollte Donald Trump an der Grenze zu Mexiko eine Mauer bauen und Mexiko «dafür bezahlen lassen». Daraus wurde nichts, stattdessen setzte sich Trump 2019 gegen den Widerstand der Demokraten durch, indem er den Notstand verhängte und Mittel aus dem Verteidigungshaushalt umwidmete. Der Supreme Court prüft zurzeit, ob das verfassungswidrig war. Die Mauer soll sich über die Hälfte der 3200 Kilometer langen Grenze erstrecken. Nach Angaben der US-Grenzschutzbehörde sind ungefähr 600 Kilometer tatsächlich fertiggestellt worden, also rund ein Drittel der Grenzmauer. Allerdings wurden dabei vor allem bestehende und veraltete Grenzübergänge durch einen massiven Stahlzaun ersetzt, der bereits mehrmals überwunden wurde. Und doch scheint der Bau Wirkung zu zeigen: Laut der Grenzschutzbehörde CBP sank die Zahl der aufgegriffenen Migranten von 144’116 im Mai 2019 auf 23 ‘118 im Mai 2020.