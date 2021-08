Aarburg AG - Schmuggler mit Drogen im Wert von mehreren Hunderttausend Franken erwischt

Polizeibeamte haben am Dienstagnachmittag drei Männer verhaftet, die Heroin und Kokain sowie eine grössere Menge Bargeld bei sich trugen. Gemäss der Kantonspolizei Aargau handelte es sich bei den Verhafteten um Albaner im Alter von 26, 41 und 58 Jahren. Sie hatten sich als Touristen ausgegeben.

Die Beamten hielten die drei Männer nach «umfangreichen Ermittlungen» an, wie es in einer Medienmitteilung heisst. Die Beschuldigten sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen sie ist ein Verfahren wegen des Verdachts auf qualifizierte Widerhandlung gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet worden. Die Drogen haben einen Strassenwert von mehreren Hunderttausend Franken und wurden beschlagnahmt.