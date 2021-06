Erwischt - Schmuggler verstecken Zigaretten in Waffeleisen und Autobatterie

Vor einigen Tagen reisten insgesamt neun Personen in einem Kleinbus über den Grenzübergang Büchel in die Schweiz nach Lienz (SG) ein. Mitarbeitende der Eidgenössischen Zollverwaltung (EZV) stoppten das in der Schweiz gemeldete Auto und kontrollierten daraufhin sowohl das mitgeführte Gepäck als auch das Fahrzeug. Dabei kamen insgesamt 1990 Stück Zigaretten und 43 Liter Schnaps über der abgabefreien Menge zum Vorschein, schreibt die EZV in einer Mitteilung. Einige der Zigaretten waren in einem Waffeleisen und in einer Autobatterie versteckt, der Schnaps teilweise in Weinbeutel abgefüllt.