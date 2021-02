Penis, Fackel oder Mikrofon? : Schmunzeln und Rätseln über riesiges Schneebild

Auf dem Rasen der Sportanlage Schwellenmätteli in Bern prangte ein grosses Sujet im Schnee. Das mit Fusstritten gezeichnete Bild sorgte für Lacher und Fragezeichen.

Unbekannte Künstler haben am Donnerstagmorgen in Bern ein Schneebild an prominenter Stelle gezeichnet, welches bei den Einen ein Augenrollen und bei anderen eher ein Schmunzeln bewirkt. Zur letzten Gruppe gehörte News Scout Susan, die den Schnappschuss auf Facebook teilte: «Als ich das Bild gesehen habe, dachte ich nur: Bärn, i ha di gärn.» Das vergängliche Kunstwerk befindet sich auf dem Rasen der Sportanlage Schwellenmätteli, gleich unterhalb der Kirchenfeldbrücke, wo es von etlichen Einheimischen und Touristen gesehen wird. Das Bild ist mittlerweile auch auf Social Media zu finden. Dort wird gerätselt, was das gezeichnete Männchen da wohl in der Hand hält. Die einen tippten auf ein Mikrofon, andere auf die olympische Fackel, wieder andere sind sich sicher, dass es ein Penis ist – Kunst liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters.