Plakatklau im Thurgau - Schmutzige Methoden im Kampf um sauberes Wasser

Ton einschalten! In dem Video kann man hören, wie die Plakate abgerissen werden.

Die Plakate warben für ein «Ja» zur Trinkwasserinitiative und zur Pestizidinitiative, über die am 13. Juni abgestimmt wird.

Zwischen dem 3. Mai und 7. Mai 2021 wurden drei Kampagnenplakate in Bischofszell gestohlen.

Jorim Schäfer (GLP), Mitglied des Grossen Rats Thurgau, schaute spätnachts am Freitag gerade «Casa de Papel auf Netflix», als er ein lautes Geräusch vor seinem Haus hörte. Dieses kam von einem Plakate-Dieb, der je ein Kampagnenplakat für die Trinkwasserinitiative und für das Pestizidverbot entfernte und mitnahm.

Das war bereits das zweite Mal, dass Plakate vom Zaun von Schäfer gestohlen wurden. Am Montag vor einer Woche wurde bereits eines entfernt. Doch mittlerweile hat der Kantonsrat Vorkehrungen getroffen. Er hat auf seinem privaten Grundstück eine Überwachungskamera installiert.

Diese hat den Dieb in flagranti aufgezeichnet. Auf dem Video (siehe oben) ist zu sehen, wie ein Auto vor dem Zaun anhält, ein Mann aus dem Auto springt und schnurstracks auf das Plakat zuläuft. Dann hört man ein lautes Geräusch. Dieses entsteht, als der Mann das Plakat vom Zaun reisst. Nur wenige Sekunden später rauscht der Dieb mitsamt dem Plakat in seinem Auto davon.

Beide Plakate wurden am Freitag, dem 7. Mai, gestohlen.

So sah der Zaun bei Jorim Schäfers Haus vorher aus.

«Organisiertes» Verbrechen?

Der Diebstahl in Bischofszell ist kein Einzelfall. Insgesamt wurden laut Schäfer bisher 16 Plakate widerrechtlich entfernt. «Man könnte meinen, es ist organisiert», so Schäfer. Um die Plakate abzunehmen, müsse man vorausschauend planen und handeln, meint er, da man entsprechendes Werkzeug benötigt, um die Plakate zu entfernen.

Schäfer ist tief verärgert über den Diebstahl. «Es kostet viel Zeit, Mühe und Geld, die Plakate aufzuhängen», so der Politiker. «Es gibt hunderte Plakate im Thurgau und nur wenige davon sind von der Trinkwasserinitiative.» Er ist überzeugt: «Das zeigt, wie nervös die Gegner sind.»