Sommerausverkauf 2021: Schnäppchenjäger profitieren vom Regenwetter

Beim Onlinehändler Digitec Galaxus gibt es deshalb zurzeit ein grosses Angebot an Gummibooten.

D ieser Sommer ist in der Schweiz bisher buchstäblich ins Wasser gefallen. Das viele Regenwetter wirkt sich nun auf die Detailhändler aus. Statt Sonnenbrillen, Bikinis und Badehosen haben sie massiv mehr Regenschirme, Regenjacken und Regenhosen verkauft. Dies zeigt e twa e ine Auswertung aller Einkäufe in den Monaten Juni und Juli des Online-Händlers Digitec Galaxus (siehe Box).

Die D etailhändler sitzen also auf ihrer Ware. Bei Galaxus türmen sich derzeit die Gummiboote in den L agern . Ebenfalls a ngehäuft haben sich Badeshirts, Badehosen und Rollschuhe . Aber auch auf Grills und Grillzubehör oder Drohnen bleibt der Händler sitzen. «Unsere klassischen Sommer-Artikel laufen bei diesem Wetter deutlich schlechter », sagt Mediensprecher Alex Hämmerli zu 20 Minuten .

Weniger aufblasbare Tiere

Schlatter schliesst daraus, dass sich viele Menschen für die Ferien noch in der Schweiz, so zum Beispiel bei «SportXX», eingedeckt hätten. Einen deutlichen Rückgang verzeichnete die Migros bei Gummibooten, Schwimmringen, Stand-up-Paddels und aufblasbaren Tieren. Laut Schlatter hat dies zum einen mit der Kälte zu tun und zum anderen damit, dass die Flüsse und Seen wegen des vielen Regens zu viel Wasser führten.