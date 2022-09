GP Niederlande Qualifying: Rauchbombe und Tauben auf der Strecke –Verstappen holt die Pole

Ferrari-Pilot Charles Leclerc ist im Abschlusstraining zum Formel-1-Rennen der Niederlande die Bestzeit gefahren. Der Monegasse verwies Mercedes-Mann George Russell hauchdünn in 1:11,632 Minuten auf den zweiten Platz. Dem Engländer fehlten in der einstündigen Einheit am Samstag gerade mal 0,066 Sekunden auf die Spitze.