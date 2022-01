Australian-Open-Final - Schnappt sich Rafael Nadal gegen Daniil Medwedew den 21. Major-Titel?

Bereits vor dem heutigen Final ist klar: Daniil Medwedew wird Novak Djokovic als Nummer 1 in der Weltrangliste ablösen. Die Frage ist nur noch wann. Gewinnt der Russe das Spiel heute, ist er ab 21. Februar an der Spitze des ATP-Rankings. Verliert er, nimmt er die Leaderposition am 28. Februar ein. Bezwingt Medwedes heute Nadal, wäre er der erste Mann in der «Open Era», der nach seinem Premieren-Grand-Slam-Triumph auch das darauffolgende Major-Turnier für sich entscheidet.