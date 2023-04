1860 München: Schnaps-Eklat bei Club von Ex-Lugano-Coach Maurizio Jacobacci

In der Schweiz trainierte der Berner bereits zahlreiche Clubs, darunter Schaffhausen, Sion und Lugano.

Seit Ende Februar bereut Maurizio Jacobacci die Münchner, zuvor coachte er nur kurze Zeit in Tunesien.

Drei Spieler von 1860 München sollen vor und zwischen den Trainingseinheiten in der Garderobe Schnaps getrunken haben.

Seit Ende Februar steht der ehemalige Sion- und Lugano-Trainer Maurizio Jacobacci beim deutschen Traditionsverein 1860 München an der Seitenlinie. Doch auch wenn der Berner den kriselnden 3.-Liga-Club zuletzt sportlich etwas stabilisieren konnte, sorgen die Löwen wieder einmal für ungewollte Schlagzeilen.

Wie die «Bild» berichtet, sollen drei Spieler vor und zwischen den Trainings in der Garderobe Schnaps getrunken haben. Dabei handle es sich um zwei Stammspieler und einen Ersatzspieler, Namen nennt die Zeitung nicht. Alle drei wurden vom Verein abgemahnt. Mit weiteren Sanktionen haben die Profis aber offenbar nicht zu rechnen.

Aufstieg ausser Reichweite

Nach dem Zwangsabstieg in die viertklassige Regionalliga Bayern 2017 kehrte 1860 ein Jahr darauf zurück in die 3. Liga. In dieser Saison hatten die Münchner als Aufstiegsfavorit gegolten und waren noch im Oktober Tabellenführer gewesen.