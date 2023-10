Schnaps vor der Fahrt – Postauto-Chauffeur ist Job los

… und sich davon eingegossen, bevor er in den Fahrersitz kletterte.

Zuvor hatte er am Kiosk einen Fernet-Branca gekauft …

Ein Postauto-Chauffeur wurde in Berikon mit gut 0,8 Promille am Steuer erwischt.

Damit hatte der 60-jährige Postauto-Chauffeur nicht gerechnet: An einem Montagmorgen im Juli hielten Polizisten seinen Bus an und kontrollierten ihn auf Alkohol. Das Resultat ergab 0,8 Promille, die auf den Kräuterschnaps zurückzuführen waren, den er sich vor Antritt der Fahrt hinter die Binde gegossen hatte, wie ArgoviaToday berichtet.

«Einen Seich gemacht»

Daraufhin wurde der Mann fristlos entlassen. Doch damit war es für ihn nicht ausgestanden: Die Staatsanwaltschaft verurteilte den Alkoholsünder jetzt per Strafbefehl zu einer Geldstrafe, die ihn in Verbund mit weiteren Kosten auf über 1700 Franken zu stehen kommt. Hinzu kommt wohl ein längerer Entzug seines Fahrausweises, über den das Strassenverkehrsamt bzw. das Amt für Administrativmassnahmen in einem separaten Verfahren entscheidet.